النيابة تؤكد العثور على 9 جثامين لشهداء معسكر “العيلفون” والاستماع لـ80 شاهداً حول إعدام شهداء 28 رمضان

الخرطوم: السوداني

كشف النائب العام تاج السر الحبر اليوم السبت، عن العثور على 9 جثامين لشهداء معسكر العيلفون، الذين قتلوا بالرصاص خلال فترة النظام البائد.

وقال في حوار بثّه تلفزيون السودان، إن قضية شهداء 28 رمضان وصلت لمراحل متقدمة واستعمنا لـ80 شاهداً، وأشار إلى أن هنالك قضايا كثيرة تعمل عليها النيابة، ووصلت الإجراءات في عدد من القضايا التي تخص شهداء الثورة إلى مرحلة كبيرة، وأضاف: “هنالك تململ صحيح، لكن العثور على المعلومات صعب، ونقوم ببحث معقد وخاطبنا الأمن والشرطة والجيش والدعم السريع وهناك استجابة معقولة وممتازة، لكن ما نفتقده ان هناك معلومات غير منسابة من قوات خارج تلك الجهات كانت موجودة في تلك الأيام”، مؤكداً وجود تعاون حالياً مع مدير جهاز المخابرات العامة.