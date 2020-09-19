بالفيديو.. وزيرة الرياضة السودانية تستشيط غضبا أمام متظاهرين وجهوا لها انتقادات لاذعة

الخرطوم: السوداني

انفعلت وزير الشباب والرياضة السودانية “ولاء البوشي” غاضبة، تجاه محتجين وجهوا لها انتقادات لاذعة أثناء مخاطبتها لهم مساء اليوم السبت، أمام سجن النساء بمدينة أمدرمان كبرى مدن العاصمة الخرطوم.

وكانت “البوشي” قد سجلت زيارة لمجموعة متضامنين مع إحدى الناشطات ورفاقها صدر ضدهم حكماً بالسجن، وتلقت انتقادات لاذعة حول استئثارهم بكراسي السلطة والمناصب وتجاهل مطالب المواطن.

وردت “البوشي” بنبرة غاضبة “انتو قايلين الكراسي دي حاجة سمحه مسمنها كراسي كراسي، وزارت لا فيها قروش، وزارات منتهية”.

فيما هتفت مجموعة ضدها قبل أن تغادر ” اتخارجوا يا جماعة”.