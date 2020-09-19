د. “أمين حسن عمر” يُبدي دهشته من إدخال اسم “دبلوماسي أمريكي” قتيل بالخرطوم ضمن التعويضات

الخرطوم: السوداني

عبر القيادي البارز د. ” أمين حسن عمر” عن دهشته بإدخال اسم الدبلوماسي الأمريكي القتيل بالخرطوم “جون غرانفيل” لتكون أسرته ضمن المستحقين للتعويضات التي ألزم بها السودان.

وقال ” أمين حسن عمر” يوم السبت على صفحته الرسمية بـ فيسبوك “أن غرانفيل قتلته جماعة متطرفة في رأس السنة في الخرطوم، وقد حوكم القتلة الأربعة وحكم عليهم بالقتل قصاصا،وعفت الاسر من أولياء الدم عن تنفيذ القتل لأمر إعتقادي لديهم.

ومضي قائلاً: اليوم يضاف اسمه ليدفع السودان مبلغ عشرة مليون دولار وتقبل حكومتنا السنية بذلك، ما يعنى أن أي أجنبي تقتله جماعة متطرفة فإن السابقة تقول أن السودان ملزم بالتعويض، ولا ينطبق ذلك إن قتل مواطن بريطاني أمريكي في لندن ولا مواطن فرنسي في باريس، تدفع فقط الدولة القابلة للإبتزاز. “وفق قوله”