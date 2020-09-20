وليد والسيسي…شكرا من (وريدي الرئيسي(

*القال انو الطب مهنة انسانية اصلو ما كضّب.
*كفاية ياخ انك تقيف قدام مبادرتين خيريتين انسانيتين اطلقاهما (دكاترة
).
*المبادرة الاولى اطلقها د.وليد محمد سليمان.
*د.وليد اعلن عن فتح عيادتو مجااااناً لكل الناس مرتين في الاسبوع.
*ولأنو وليد (انسان) ماقال في المبادرة انها للفقراء والمساكين.
*ودا كلو عشان الناس ما تتحسس.
*ويجوا العيادة عااادي بدون اي احساس بالحرج.
*ياخ دا احساس ما طبيعي.
*احساس في (الفنانين) ذاتو مافي.
*نجي للمبادرة التانية.
*مبادرة (وصلني) الأطلقها د.السيسي اختصاصي طب وجراحة العيون الشهير.
*وهي المبادرة البتهدف لتوصيل طلاب الشهادة للامتحان.
*وهي برضو المبادرة اللقت تفاعل كبير جدا جدا جدا وحققت نجاح منقطع النظير.
*ودا كلو بفضل ومتابعة السيسي اللصيقة للمبادرة خطوة بخطوة.
*كفاية انو خلى عيادتو وبقى قاعد وسط السواقين.
*تلقاهو لافي وسطهم وتلفوناتو مدورة معاهم من ٣ صباحا.
*بالجد حاجة مابتتوصف.
*ولو كتبنا عنها الليلة وبكرة وبعد بكرة ماحنوفي المبادرة دي حقها.
*ولا حنوفي د.السيسي ذاتو حقو.
*بالجد شكرا…ويارب في ميزان حسناتكم يادكاترة.
شربكة:
في الوقت البعالج فيهو وليد المرضى مجانا والسيسي بوصل الطلاب للامتحان برضو مجانا، في ناس قاعدة تبيع (الشوالات) لمتضرري السيول والامطار.!
شربكة شديدة:
البلد دي مافي خوف عليها…طالما في نماذج مشرفة زي دي قاعدة فيها.
- شربكة أخيرة:
اسامة داؤود…كيفك…تمام.؟