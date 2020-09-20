وليد والسيسي…شكرا من (وريدي الرئيسي(

*القال انو الطب مهنة انسانية اصلو ما كضّب.

*كفاية ياخ انك تقيف قدام مبادرتين خيريتين انسانيتين اطلقاهما (دكاترة

).

*المبادرة الاولى اطلقها د.وليد محمد سليمان.

*د.وليد اعلن عن فتح عيادتو مجااااناً لكل الناس مرتين في الاسبوع.

*ولأنو وليد (انسان) ماقال في المبادرة انها للفقراء والمساكين.

*ودا كلو عشان الناس ما تتحسس.

*ويجوا العيادة عااادي بدون اي احساس بالحرج.

*ياخ دا احساس ما طبيعي.

*احساس في (الفنانين) ذاتو مافي.

*نجي للمبادرة التانية.

*مبادرة (وصلني) الأطلقها د.السيسي اختصاصي طب وجراحة العيون الشهير.

*وهي المبادرة البتهدف لتوصيل طلاب الشهادة للامتحان.

*وهي برضو المبادرة اللقت تفاعل كبير جدا جدا جدا وحققت نجاح منقطع النظير.

*ودا كلو بفضل ومتابعة السيسي اللصيقة للمبادرة خطوة بخطوة.

*كفاية انو خلى عيادتو وبقى قاعد وسط السواقين.

*تلقاهو لافي وسطهم وتلفوناتو مدورة معاهم من ٣ صباحا.

*بالجد حاجة مابتتوصف.

*ولو كتبنا عنها الليلة وبكرة وبعد بكرة ماحنوفي المبادرة دي حقها.

*ولا حنوفي د.السيسي ذاتو حقو.

*بالجد شكرا…ويارب في ميزان حسناتكم يادكاترة.

شربكة:

في الوقت البعالج فيهو وليد المرضى مجانا والسيسي بوصل الطلاب للامتحان برضو مجانا، في ناس قاعدة تبيع (الشوالات) لمتضرري السيول والامطار.!

شربكة شديدة:

البلد دي مافي خوف عليها…طالما في نماذج مشرفة زي دي قاعدة فيها.