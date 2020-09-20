حنان عثمان تنال الاشادات عقب تغطيتها المميزة لسيول نهر النيل.!

الخرطوم: كوكتيل

عادت المذيعة بتلفزيون السودان حنان عثمان حامد من ولاية نهر النيل بعد رحلة تلفزيونية استمرت لايام وكانت الاولى لها من حيث الاهمية خارج حدود ولاية الخرطوم حيث نقلت من خلالها برفقة وفد من التلفزيون آثار كارثة السيول والفيضانات من مدن واحياء وقرى الولاية وتجول في مويس والقليعة الوسطى وكبري المتمة شندي وساردية غرب الشقالوة قريش وكلي وقوز بدر وقوز بره والحداحيد، ووجدت المذيعة الشابة حنان عثمان التقدير من الرواد والقدامى في التلفزيون ونالت الاشادة من العاملين في الاذاعة والتلفزيون بعد أن تألقت في نقل معاناة ابناء نهر النيل من خلال البث المباشر والنقل الجيد عبر برنامج بيت الاسرة ومن خلال تسجيل فقرات تلفزيونية مع المتضررين ظهرت من خلالها امكانياتها في التقديم البرامجي مستفيدة من تجربتها السابقة في اعداد البرامج في قناة سودانية 24 وتقديم برنامج صباح الخير وسهرة القلعة في تلفزيون السودان