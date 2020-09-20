المنافسة تشتد في دورينا الهلال يهزم الوادي والمريخ يحسم الرابطة السلاطين تكسب الشرطة، الأمل يتعثر والسوكرتا تفوز على هلال كادوقلي

الخرطوم : السوداني

واصل المريخ مشوار الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز، حيث تمكن الأحمر من التغلب على منافسه الرابطة كوستي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء أمس بملعب الأسرة بالخرطوم.

ويدين المريخ بالانتصار للاعبيه أمير كمال، احمد التش، ريشموند، محمد الرشيد حيث أحرز الرباعي أهداف الأحمر في لقاء الأمس.

بينما أحرز اللاعب مناضل يتيمة الرابطة من ركلة جزاء ارتكبها قائد الأحمر أمير كمال.

وبالمقابل تغلب الهلال على حي الوادي نيالا بهدف دون رد عصر امس السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الخرطوم ضمن مواجهات مسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدف الهلال، مهاجمه الدولي محمد موسى الضي، من صناعة الظهير الأيمن الدولي أطهر الطاهر، في الدقيقة (45+2).

ورفع الهلال رصيده إلى 57 نقطة منفردا بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد حي الوادي عند 38 نقطة.

وخاض الهلال المباراة بحذر، محترما أفضلية الوادي من حيث الإعداد، وقام بإغلاق المنافذ المؤدية لمرماه، ولم يغامر بالهجوم، بل اعتمد على التحكم والتمرير القصير.

وظهر حي الوادي بأداء أفضل، وأظهر شجاعة في هجماته التي قادها ولاء الدين موسى، وزميله السريع عبد الباقي محمد، وأسفرت تحركاتهما عن حصول الفريق على 5 ركلات ركنية في الشوط الأول، مقابل ركلتين للهلال.

فيما ظهر الهلال خطيرا في الدقيقة (30)، عن طريق عبد الرؤوف، الذي كاد أن يصل مرمى الوادي بمجهود فردي رائع، لكن الدفاع أفسد عليه تقدمه نحو المرمى.

وتحسن أداء الهلال في الدقائق الأخيرة، حين قاد أطهر الطاهر هجمة منظمة وعكس كرة قوية زاحفة، داخل الست ياردات، قابلها الضي القادم من الخلف، ووضعها في المرمى.

وفي الشوط الثاني ظهر الهلال أكثر خطورة وسيطرة بعد تبديلاته المتتالية، التي شهدت دخول المهاجم إسكندر صامويل وصانع الألعاب موفق صديق.

وأضاع الهلال فرصتين من إسكندر في الدقيقتين (57) و(62)، حيث تصدى جمعة جينارو للأولى من انفراد كامل، وفي الثانية تدخل طارق لوكا وأبعد الكرة في الوقت المناسب.

وفي لقاء آخر، واصل مريخ الفاشر صحوته بتحقيق الفوز على الشرطة القضارف، بنتيجة (3-2)، على ملعب الجوهرة الزرقاء.

أحرز أهداف مريخ الفاشر، حسن الحرية وسيف الدمازين ومفضل محمد الحسن.

فيما سجل هدفي الشرطة القضارف، باسكال الكاميروني، وعبد الله أوهاج وأضاع المهاجم سيف الدمازين، ركلة جزاء للفاشر، وتم طرده في الدقيقة (20) ورفع مريخ الفاشر رصيده إلى النقطة 44 نقطة فيما تجمد رصيد الشرطة القضارف عند 23 نقطة.

كما تعثر الأمل عطبرة أمام أهلي مروي، بتعادل جديد (1-1)، على ملعب الخرطوم الوطني.

ورفع الأمل عطبرة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد أهلي مروي عند 34 نقطة.

من جانبه، تغلب حي العرب بورتسودان على نظيره هلال كادوقلي، بنتيجة (2-1) وشهدت المباراة إضاعة كادقلي لركلة جزاء، بينما أحرز حي العرب هدف الفوز من ركلة جزاء.

وقفز حي العرب بورتسودان بهذا الفوز إلى 43 نقطة فيما تجمد رصيد هلال كادوقلي عند 20 نقطة.