برقو يرأس البعثة.. بعثة منتخبنا الوطني الأول تغادر إلى تشاد

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول العاصمة السودانية (الخرطوم) متوجهةً إلى العاصمة التشادية (انجمينا)، عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد برئاسة الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وذلك لأداء مباراتين وديتين في مواجهة المنتخب التشادي يومي (23) و (25) سبتمبر الحالي، هذا وتتألف البعثة من (40) فردا، بينهم (24) لاعبا، بالاضافة إلى الجهازين الفني والاداري والاعلام المرافق وتمثيل رابطة مشجعي المنتخبات الوطنية، حيث تضم: الدكتور حسن برقو رئيس البعثة، هوبيرت فيلود المدير الفني، خالد بخيت المدرب العام، عبدالعظيم جابر اخصائي الأحمال، عيسى الهاشماب مدرب الحراس، وائل يحيى طبيب المنتخب، أسعد السر مسئول العلاج الطبيعي، حسين الياس المدير التنفيذي، خزيمة فريد المترجم، والفاتح علي مسئول المعدات.

اللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم: أكرم الهادي سليم، نصرالدين الشغيل، أمير كمال، علي أبوعشرين، منجد النيل، وليد بخيت، محمد عبدالرحمن، أطهر الطاهر، معاذ عبدالرحيم، ضياء الدين محجوب، أحمد حامد التش، السمؤال ميرغني، بخيت خميس، مفضل محمد الحسن، أحمد إبراهيم، صلاح نمر، فارس عبدالله، محمد مختار، حسين إبراهيم، أبوعاقلة عبدالله، رمضان عجب، محمد الرشيد، وليد حسن، وياسر مزمل.. والوفد الإعلامي المرافق يتألف من الأستاذ معتصم محمود نائب رئيس اللجنة الاعلامية لدعم المنتخبات الوطنية، وأبوبكر الماحي وعصام طمل في التنسيق الإعلامي للمنتخبات الوطنية، محمد فضل الله، وموسى اندريا من قناة النيل الأزرق، وخالد حنفي (لميونة) رئيس رابطة مشجعي المنتخبات الوطنية.

يذكر أن البعثة ستتجمع في الفندق الصيني مساء السبت 19 سبتمبر قبل التوجه إلى المطار في الساعات الأولى من فجر الأحد، وتم الترتيب الكامل لاستقبال البعثة في انجمينا عبر الحجوزات في الفندق وملاعب التدريبات.