منتخب تحت (15) سنة يتدرب بالأكاديمية

أدى المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم تحت (15) سنة مراناً عند الساعة السابعة من صباح امس على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، تحت إشراف الكابتن عماد خوجلي المدرب العام للمنتخب والكابتن محمد موسى المدرب المساعد، والخبير أحمد بابكر المشرف العام، وذلك بوجود الدكتور أسعد سلمان اخصائي العلاج الطبيعي، والكابتن خالد درويش مدرب الحراس، واشتمل المران على تمارين مهارات وإجريت أكثر من تقسيمة على طول الملعب، وأظهر الصغار مهارات جيدة، وسيرتاح المنتخب يومي الاحد والاثنين على ان يعود إلى التدريبات عصر الثلاثاء 22 سبتمبر الحالي في ذات ملعب الأكاديمية.

وكان منتخب البراعم قد أدى أولى تدريباته صباح أمس الأول الجمعة بعد طول غياب، وقد أحدثت عودة الصغار إلى التدريبات ارتياحا كبيرا لمواصلة المشروع الكبير في بناء منتخبات مستقبلية تقوم على أسس فنية وفق تربية بدنية سليمة، من خلال أكاديمية الاتحاد.