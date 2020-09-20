بالفيديو.. طفلة سودانية وسط الغرق تلهم الإعلامي “سعدالدين حسن” لنظم قصيدة مؤثرة

الخرطوم: السوداني

ألهمت الطفلة السودانية “هبه بنية عباس” الساكنه فوق طرف البحر بقرية سارديا الشقالوا شمال مدينة شندي، والتي اجتاحها فيضان النيل مؤخراً، على نظم قصيدة مؤثرة جسد كلماتها في فيديو كليب رائع.

واندلقت مشاعر “سعد الدين” شعراً مؤثراً عندما رأى مشهد الطفلة المُعبر كما وصفها وهي” واقفه ممشوقه تلوح بي نية بيضا وبسمه انصع.. تضحك ولا هاميها شيء”.

ويقول مطلع القصيدة “غرق النيل ضحى… وكت فاض الوجيه قدله… شباله فوق كتف الوجع”.

ومن المبدعين الذين شاركوا في انتاج الفيديو كليب، تصوير كاميرا “فيصل حمزة”، درون مافيك: محمد الإبراهيمي، الموسيقى المصاحبة: محراب النيل الاستاذ الراحل عثمان حسين، في العزف المتجلي دوماً عوض أحمودي، مونتاج ومكساج: عبد الرحمن احمد مبارك.

وللاعلامي “سعد الدين حسن” موهبة شعرية فذة، وفطرة مبدعة، وحس وجداني مُرهف، عبر عنها من خلال عدد من القصائد المتميزة التي نظمها.