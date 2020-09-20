اكتمال تشكيل «لجان التفكيك» بـ 15ولاية وعلى مستوى المحليات بولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال عن تشكيل لجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 بخمسة عشر ولاية من ولايات السودان.

وقال عضو لجنة تفكيك النظام الاستاذ وجدي صالح في مؤتمر صحفي للجنة مساء اليوم الاحد بمنبر “سونا” ان الولايات التي لم تتم تشكيل لجان بها هي ولايتي النيل الابيض وجنوب كردفان.

مبينا ان ولاية الخرطوم بدأت فيها تشكيل اللجان على مستوى المحليات وتم تشكيل لجان باربع محليات وتبقت ثلاث محليات.

وأبان “وجدي” بان هناك بعض الدول قد استجابت لقرارات لجنة ازالة التمكين مثل قرار حل منظمة الدعوة الاسلامية .

مطالباً بمراقبة عمل اللجنة على الدوام وتصويبها ان أخطأت وذلك من أجل تحقيق شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.