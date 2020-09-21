“وجدي صالح” : بعضنا من رفض رشوة 2 مليون دولار و بعضنا من رفض شنطة مليئة بالذهب

الخرطوم: السوداني

كشف “وجدي صالح” عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، عن رفض بعض أعضاء اللجنة، رشوة تقدر بـ 2 مليون دولار والبعض رفض شنطة مليئة بالذهب، فيما لم يفصح عن الجهة التي عرضت عليهم الأموال.

واتهم “وجدي” جهات بالسعي إلى ضرب اللجنة، واضاف: ”لكن أقول مساعيهم ستفشل وان الجميع سيرى العدالة”.

وقال إن اللجنة العليا سيحاسبها الشعب، وأقر “صالح” في مؤتمر صحفي بسونا يوم الأحد بتقصيرهم مع الإعلام.

معلناً عن تشكيل لجنة لمراجعة القرارات التي تتعلق بإنهاء خدمات بعض منسوبي الدولة وَمراجعة التقارير عنهم، مضيفاً ”لن نتردد في إلغاء اي قرار مخالف، وسنصدر قرارات في كل التظلمات”.

وقال : “اننا لسنا كبيرين على النقد ولسنا محصنين من الخطأ، واي كلام نعتبره مهم وسنعمل على التعامل معه وان الرقابة مطلوبة، وسنعمل على تمليك المعلومات متى ماكان ذلك ضروريا”.