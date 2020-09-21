بعد توقف لأكثر من 6 أشهر السفارة السعودية بالخرطوم تبدأ استلام المعاملات من مكاتب الاستخدام بالسودان

الخرطوم: السوداني

اعلنت السفارة السعودية بالخرطوم عن بداية استلام المعاملات من أصحاب مكاتب الاستخدام الخارجي بالسودان، اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقالت السفارة: بناءً على تعليمات سعادة القنصل السعودي بالخرطوم نفيدكم بأنه من اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020 سيتم استلام جميع المعاملات من جميع انواعها، على أن يتم ادخال 10 معاملات فقط في اليوم.

وأوضحت السفارة بالنسبه لتأشيرات العمل الجديدة يتم إرفاق خطاب تعهد من المكتب بأنه تم التواصل مع الكفيل و تمت موافقة الكفيل على اختيار العامل بعد جائحة كورونا مختوماً بختم المكتب.

وفيما يخص تأشيرات العمل التي تم اصدارها قبل جائحة كورونا وانتهت تأشيرتها يتم ارسال خطاب من الكفيل موجه للقنصل لإلغاء التأشيرة، على أن يكون مصدقاً من وزارة الخارجية السعودية.