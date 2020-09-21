رحيل أحمد إبراهيم دريج (مؤسس نهضة دارفور)

الخرطوم: السوداني

توفي اليوم الأحد، أحمد إبراهيم دريج ببتسوانا، أحد أبرز السياسيين السودانيين عن عمر يناهز 85 عاماً.

تخرج “دريج” وهذا لقب أطلق عليه ومستمد من اسم مفتش إنجليزي، في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم العام 1957، وبعد ثورة أكتوبر 1964 أُختير رئيساً لجبهة نهضة دارفور، ودخل البرلمان السوداني لأول مرة في انتخابات 1965 عن دائرة قارسيلا كنائب مستقل ووجد نفسه أصغر أعضاء البرلمان سناً في ذلك الوقت. ولاحقاً انضم لحزب الأمة وعُيِّن وزيراً للعمل.

بعد حكم نميري، عُيِّن حاكماً على دارفور، وفي فترة الإنقاذ انضم للتجمع الوطني الديمقراطي تحت لافتة التحالف الفيدرالي الديمقراطي، عاد دريج إلى السودان العام 2014، لكنه لم يُمارس في الفترة الأخيرة أي نشاط سياسي.