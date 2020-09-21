استمرار شح الدقيق وتفاقم الصفوف أمام المخابز لا تزال مشكلة الدقيق تراوح مكانها بالمخابز

الخرطوم : عبير جعفر

وقال بعض أصحاب المخابز الخرطوم لـ( السوداني) إن ضعف حصة الدقيق وارتفاع تكلفة الإنتاج انعكس على تفاقم الأزمة

وقال صاحب مخبز بالخرطوم آدم الدومة لـ( السوداني) إن أزمة الخبز لاتزال مستمرة بسبب ضعف الحصص وشح الدقيق ومشاكل الغاز و تذبذب التيار الكهربائي.

وأوضح بأن العمل بالمخبز تراجع كثيراً بسبب التكلفة وشح الدقيق، مشيراً إلى أن حصته من الدقيق تناقصت من (30) لـ(15) جوالاً يومياً ورهن حل أزمة الخبز بتسليم المخابز كفايتها من الدقيق ، وأوضح بأن شركات المطاحن لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف صاحب مخبز بالخرطوم محمد إبراهيم بأن توزيع الدقيق وطريقة توزيعه انعكست على ضعف الإنتاجية وإغلاق عدد مقدر من المخابز بسبب أزمة الدقيق وعدم استجابة شركات الغاز لتوصيله ، مضيفاً بأن أزمة الخبز مستمرة بسبب ارتفاع أسعار التكلفة ونقص الدقيق ، مبيناً أن سعر كرتونة الخميرة قفزت من (1,5) إلى (6٫5) ألف جنيه فيما سجل سعر جركانة الزيت (4٫5) ألف جنيه بدلاً عن (1٫450) ألف جنيه . وأوضح أن التكلفة تضاعفت على المخابز وانعكست على توقف بعض المخابز عن العمل ، وقال إن حصة الدقيق (10) جوالات . .