خبير إقتصادي: تغيير العملة لن يحل الأزمة الاقتصادية

الخرطوم: السوداني

قلل د. عماد الدين جامع الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية من الإرهاصات الدائرة حاليا حول إمكانية تغيير العملة كوسيلة لإعادة التوازن للاقتصاد القومي.

وأوضح جامع في تصريح صحفي أن التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد خلال الفترة الانتقالية جاء نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية مشيرا إلي السياسات التي كان قد إتخذها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السابق د.ابرهيم البدوي والخاصة برفع الدعم عن الوقود والتي ساهمت بصورة كبيرة في إرتفاع الأسعار وتأزيم الوضع الاقتصادي بجانب القرارات غير الصحيحة التي إتخذها مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة بشأن سياسات الصادر والوارد مما أحدث ربكة في السوق إنعكست سلباً على مجمل الأسعار.

وقال الخبير الاقتصادي إن تغيير العملة لن يفيد في شيء مشيراً إلى أن تغيير العملة يتطلب موارد مالية ضخمة ليس بمقدور الحكومة توفيرها في الوقت الراهن مضيفاً أن تغيير العملة لابد أن يخضع لدراسات متأنية من ذوي الاختصاص ولا يجب أن يكون للسياسيين دور فيه.