المحاولة الثالثة للمؤتمر الاقتصادي هل تنجح؟

د/ عادل عبد العزيز الفكي

المؤتمر الاقتصادي القومي الذي يفترض فيه أن يحدد مسار الاقتصاد خلال الفترة القادمة تأجل مرتين، كانت المرة الأولى في فبراير 2020 بسبب تقاعس المانحين واعتذار الدولة المضيفة، وكانت المرة الثانية في مايو 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا.

تُعوّل الحكومة على هذا المؤتمر تعويلاً كبيراً، لدرجة أن الحكومة تسير منذ ذلك الحين بميزانية مؤقتة، في انتظار هذا المؤتمر.

قال البروفيسور عبد المحسن صالح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر إنه سوف ينعقد خلال الفترة من 26 الى 28 من شهر سبتمبر الحالي، موضحاً أنه يستهدف تصويب مسار الاقتصاد السوداني خلال السنوات القادمة بالتركيز على التخطيط.

وأضاف أن المؤتمر يشتمل على تسع جلسات رئيسة تناقش السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب، و15 ورشة قطاعية متعمقة تجري جلساتها الآن، إلى جانب جلسات حوارية حول الدعم وأنواعه وإشكالاته.

أكد رئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يعد مواجهة ما بين اختصاصيين ومناقشين من أصحاب المصلحة، مع مسؤولين بوزارة المالية وبنك السودان، بهدف الانتقال إلى مستوى أعلى من الفهم والإدراك للمشكلة الاقتصادية.

الفقرة الأخيرة من تصريحات رئيس اللجنة التحضيرية غير مطمئنة على الاطلاق، وتشي بأن الاختلاف ما بين اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ذات الأفكار الاشتراكية، والتي تنادي بمركزية التخطيط الاقتصادي المتحكم فيه، ومحاصرة أصحاب الأموال بتقييد حركتهم عن طريق تغيير العملة، وما بين قيادات وزارة المالية والبنك المركزي التي تنادي بحرية الاقتصاد سوف تستمر.

الاختلاف ما بين هاتين المجموعتين إما أن ينتهي بانتصار مجموعة التحكم والاقتصاد المركزي، وحينها سوف نشهد تغييرات دراماتيكية على مستوى القيادات في كل الوزارات الاقتصادية وبنك السودان.

وإما أن نشهد انتصار المجموعة الثانية، وحينها لن تستسلم المجموعة الأولى، وسوف تحرك المليونيات لوضع المتاريس وإغلاق الطرق، فيزداد الوضع الاقتصادي سوءاً على ما هو عليه.

ندعو الجميع للاتفاق على كلمة سواء، بمحاولة التوصل لنموذج سوداني لإصلاح الاقتصاد، والنمو والتنمية.

إن التستر وراء مفاهيم ونظريات تجاوزها الزمن لا يجدي مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.

نظريات الماركسية القديمة حول سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج لتحقيق العدالة والمساواة في نموذج الاتحاد السوفيتي السابق، ونظريات الرأسمالية والتحرير الاقتصادي المتوحش في نموذج مارجريت تاتشر وريغان، كلها زالت واضمحلت، خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 وجائحة كورونا 2020 لتفسح المجال لأساليب ورؤى نابعة من المجتمعات المحلية، كرؤى بول كيغامي في رواندا، وديسلفا في البرازيل، ومهاتير محمد في ماليزيا، والنموذج الصيني.

السودان الواسع الأرجاء، الغني بالموارد البشرية والزراعية والحيوانية والمعدنية، المجاور لثماني دول، صاحب الإطلالة المميزة على البحر الأحمر الممر المائي المهم يحتاج لنظر استراتيجي منفتح.

وليت القائمين على المؤتمر يتيحون فرصة للبروفيسور محمد حسين أبو صالح لطرح رؤاه الاستراتيجية لسودان الغد.

والله الموفق.