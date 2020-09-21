بمشاركة الزيمبابوي الهلال يعود للتدريبات ويواجه الشرطة القضارف ودياً

الخرطوم : السوداني

أجرى فريق الكرة الأول بنادي الهلال صباح أمس الأحد تدريباً خفيفاً على ملعبه في أمدرمان (الجوهرة الزرقاء) تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني الفاتح النقر وطاقمه المعاون بمشاركة كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الوادي نيالا عصر أمس، وبغياب العناصر الدولية، حيث خضع الأساسيون الذين لعبوا أمام “حي الوادي” لتدريبات استشفاء، وشهد مران الأزرق الصباحي مشاركة المحترف المرشح الجديد المهاجم سنجاني، هذا وسيشهد تدريب الفريق عصر اليوم مشاركة الثنائي المحترف جيسي وسنجاني.

وفي ذات السياق قرر الجهاز الفني للهلال بالتنسيق مع دائرة الكرة خوض مباراة ودية أمام الشرطة القضارف عصر يوم غد الثلاثاء بملعبه بالجوهرة الزرقاء.