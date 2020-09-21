بعثة صقور الجديان تصل إنجمينا واستقبال كبير للمنتخب

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول أمس الأحد إلى العاصمة التشادية (انجمينا) عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت السودان، الثانية عشرة بتوقيت تشاد، برئاسة الدكتور حسن محمد عبدالله برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، ووجدت البعثة استقبالاً جيداً من سفارة السودان والجالية السودانية في تشاد، حيث تقدم السيد الوزير المفوض الصادق الفاضل المبارك القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة، بجانب القنصل سعادة محمد الطيب أمبيقة والسكرتير الثالث محي الدين عثمان، تقدموا طليعة المستقبلين، وحضر من جانب الجالية السودانية بتشاد السيد محمد رمضان رئيس الجالية، وأمين المال توفيق خليل، والامين الاجتماعي الشيخ عابدين، وأمين الخدمات مجدي هواري، وحلت البعثة في فندق راديسون بلو (7) نجوم، وجاء الاستقبال والوقوف على راحة البعثة فخيماً، وكانت شركة تاركو للطيران قد حرصت على الترحيب مراراً ببعثة المنتخب السوداني التي يقودها الدكتور حسن برقو، وخصوا الترحيب برئيس البعثة ورئيس الوفد الاعلامي الاستاذ معتصم محمود، والمدير الفني للمنتخب المستر هوبيرت فيلود، وذلك خلال مسيرة الرحلة التي استمرت لساعتين ونصف الساعة ما بين انجمينا والخرطوم، وكان الجهاز الفني قد أعلن عن برنامج تدريب خفيف يوم الاحد من أجل تفكيك العضلات والعمل على إراحة اللاعبين في طريق التحضير لمواجهة المنتخب التشادي يومي الأربعاء والجمعة المقبلين (23) و (25) سبتمبر الحالي، في إطار التحضير المتواصل لمواجهتي غانا في نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2022م، وستسبق مواجهتي النجوم السوداء مباراتان أيضاً في أيام الفيفا ضد المنتخبين؛ التونسي والتوغولي في تونس، وحدد لهما (9) و (12) أكتوبر المقبل.

الاستقبال الكبير وفخامة الفندق الذي حلت به البعثة أوجد الارتياح لدى اللاعبين والجهازين الفني والإداري في المنتخب، الأمر الذي ضاعف المسؤولية جراء الاهتمام والجهد الكبير الذي بذل من قبل الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات عبر تسخير علاقاته في تشاد لإقامة المعسكر التحضيري القصير، والذي تتخلله مباراتان سيكون لهما كبير الاثر في دفع مسيرة التحضيرات لتحليق صقور الجديان بما يسعد الجمهور الرياضي في مواجهتي غانا، ومن ثم تصفيات كأس العالم في قطر 2020م التي اوقعت فيها القرعة منتخبنا بمجموعة المغرب وغينيا وغينيا الاستوائية.