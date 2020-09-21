هلال الأبيض يستقبل بعثة توتي

وصلت مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان مساء أمس الأول بعثة نادي توتي الخرطوم برئاسة طلحة محمد رئيس القطاع الرياضي بالنادي الخرطومي وكان في استقبال البعثة عبدالرحيم سليمان عضو مجلس إدارة هلال الأبيض والرياضي الشاب يوسف جمباكا وحلت البعثة بفندق كردفان مقر إقامة نادي الهلال الابيض الدائم وصباح أمس قام نائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بالابيض للمسابقات، محمد عبد السميع بزيارة لمعسكر الفريق للوقوف والاطمئنان على اقامة البعثة وتقدم الاخ طلحة بوافر شكره وتقديره للاخوة بنادي الهلال الابيض والاتحاد المحلي للكرة على الاهتمام الكبير الذي وجدته بعثة نادي توتي مضيفا بان ذلك ليس بغريب على اهل الرياضة بعروس الرمال والذين اشتهروا بالكرم الحاتمي الفياض وهاتف البعثة من الخرطوم ناجي جابر نائب رئيس هلال الابيض للشؤون المالية مستفسرا عن احوال البعثة وأدى الفريق مرانا عصر امس باستاد الابيض الدولي “قلعة شيكان” على ان يؤدي تجربة إعدادية ودية عصر اليوم امام فريق الفجر احد اندية الدرجة الاولى لتغادر البعثة عروس الرمال في طريقها لمدينة النهود صباح غد الثلاثاء تاهبا لمنازلة حيدوب النهود بالخميس ضمن مباريات بطولة المرحلة المشتركة للدوري الوسيط الجدير بالذكر بان نادي توتي يضم في صفوفه نجوم هلال الابيض السابقين مدثر كاريكا وعماري وعمر سفاري والحارس حافظ احمد.