في تصريحات لـ( السوداني) المدير التنفيذي للوصل الإماراتي يكشف موقفهم الرسمي من التفاوض مع محمد عبد الرحمن

الخرطوم : السوداني

أوضح نادي الوصل الاماراتي، موقفه الرسمي من الأخبار التي انتشرت بشان دخوله في مفاوضات مع مهاجم الأهلي بوعريرج الجزائري، السوداني محمد عبد الرحمن.

وكانت بعض الأنباء أشارت لدخول بعض الاندية الاماراتية أبرزها الوصل في مفاوضات مع النادي الجزائري للحصول على توقيع مهاجم المريخ السابق.

وقال عضو مجلس الادارة، المدير التنفيذي لنادي الوصل الاماراتي، محمد العامري لـ( السوداني ) إنه لم تكن هناك أية اتصالات أو مفاوضات من قبلهم مع اللاعب محمد عبد الرحمن.

وأضاف ( لاعبنا الجديد سيصل خلال الساعات القادمة وهو برازيلي الجنسية)

وواصل قائلاً ( كل التوفيق للاعب محمد عبد الرحمن في مشواره الكروي مع ناديه، وكذلك التوفيق للكرة السودانية التي اهدتنا عددا من النجوم وكان معنا في الوصل الاماراتي قديماً النجم السوداني المعروف معتصم حموري).