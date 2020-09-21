عرمان يدعو لإقامة نظام ربوي بالبنوك في حكومة الثورة

الخرطوم: السوداني

أوضح ياسر عرمان، أن تصفية التمكين واجب من واجبات الفترة الانتقالية، وأنه بدون التصفية لن تعبر الدولة لمرحلة الديمقراطية، وقال عرمان الذي كان يخاطب احتفالاً أقيم بمناسبة اليوم العالمي للسلام، إن البلاد بها أكثر من (8) جيوش وبدون قوات مهنية لن تقام انتخابات في ظل أكثر من مركز يحمل السلاح، داعياً إلى تكوين جيش مهني غير مسيس.

وقال عرمان إن الثورة مثلما حررت الشعب فإنها حررت الجيش من (البشير ونافع)، وأكد عرمان أنهم ضد تغول العساكر على الفترة الانتقالية وفي ذات الوقت ضد إبعادهم، نافياً ما أثير عن دعم الجبهة الثورية للعساكر على حساب المدنيين، كما دعا عرمان لاقرار النظام الربوي في البنوك بحكومة الثورة، إلى جانب النظام الإسلامي حتى تفتح آفاق جديدة للبنوك السودانية.