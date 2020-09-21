تراجع أسعار العملات الأجنبية والدولار يسجل 245 جنيهاً

الخرطوم: الطيب علي

تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه فى ختام تداولات الاثنين وسط إحجام عن عمليتي البيع والشراء.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ(لسوداني)، فإن سعر البيع للدولار تراجع إلى 245 جنيهاً و240 جنيهاً للشراء مقارنة بـ250 جنيهاً للبيع، الأحد، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 63 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 70 جنيهاً.

وأرجع المتعاملون تراجع أسعار العملات إلى حدوث تحسن في المعروض من العملات الأجنبية، إلى جانب التوقعات بنجاح زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ووزير العدل نصر الدين عبد البارئ في الحصول على دعومات خارجية.