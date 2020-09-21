مجلس الأمن والدفاع يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة

الخرطوم: السوداني

عقد مجلس الأمن والدفاع اليوم بالقصر الجمهوري، جلسة طارئة برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي لمُناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، وأمّن الاجتماع على أهمية العمل الإنساني وضرورة انسياب المُساعدات الإنسانية للمواطنين في أنحاء السودان كافة وفقاََ للضوابط واللوائح المنصوص عليها، كما أمّن الاجتماع أيضاً على أهمية الدور الذي تقوم به مفوضية العون الإنساني والجهود المبذولة من المنظمات الطوعية في تقديم المُساعدات، ووجّه الاجتماع بتفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة لتنسيق عمل المنظمات وتسهيل وتسريع إجراءات نقل المُساعدات.