ضبط (555) قندول حشيش بالنيل الأبيض

النيل الأبيض: سوسن محمد عثمان

تمكّنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض من ضبط أكثر من (500) قندول حشيش بمحلية ربك، قدِّرت قيمتها بخمسة عشر مليون جنيه، هذا وأشاد مدير شرطة الولايه اللواء حسب الرسول عثمان بإدارة مكافحة المخدرات في كوستي بالدور الكبير الذي ظلت تقوم به شرطة مكافحة المخدرات في الحد من انتشار المخدرات وسط المجتمع، وقال إنّ شرطة الولاية ستظل عيناً ساهرة لمكافحة المخدرات بالنيل الأبيض باعتبارها منطقة عبور لتجارة المخدرات، وأكّد أنّ الشرطة لديها خُطة للحد من جرائم المخدرات ومكافحة الإتجار بالحشيش والبنقو، واعلن عن مكافأة مالية للتيم الذي أنجز هذه الضبطية.

وقال مدير شرطة مكافحة المخدرات مقدم مكي عبد الله، إنّ الضبطية تُقدّر بحوالي (555) قندول حشيش تم ضبطها بمواقع مختلفة بمحلية ربك عبر احد مروِّجي المخدرات الذين أُطلق سراحهم أثناء فترة وباء كورونا، وأكد تعاون إدارته مع كافة الأجهزة الأمنية للقضاء على ظاهرة انتشار وترويج المخدرات بالولاية.