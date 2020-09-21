“الأصم” يكشف لأول مرة عن موقفه تجاه التطبيع مع إسرائيل

الخرطوم: السوداني

كشف عضو لجنة تجمع المهنيين السابق د. محمد ناجي الأصم، عبر تغريدة على حسابه الرسمي، اليوم الاثنين، عن موقفه تجاه التطبيع مع إسرائيل.

قائلاً ” ‏لا يوجد أي رابط موضوعي بين قضية رفع السودان من قوائم الإرهاب وقضية الموقف من إسرائيل أو التطبيع معها من عدمه”.

وشدد على عدم خضوع السودان على الإطلاق لأي محاولات ابتزازية هي في الأصل بحث من قادة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية عن مكاسب انتخابية وشعبوية ‏لا علاقة للسودان بها.

منوهاً إلى أن القضية العادلة والموقف الجديد للسودان لا يجب أن يشوه بمساومات مشوهة كهذه.