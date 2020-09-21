الإعلامي “الطيب عبدالماجد” يثير عصفاً ذهنيا عبر تغريدة حول الوضع السياسي في السودان

الخرطوم: السوداني

أثار الإعلامي السوداني الشهير “الطيب عبدالماجد” عصفاً ذهنيا في أوساط متابعيه عبر تغريدة حول الوضع السياسي في السودان، “محفزة” للعمل ومستفزة للبحث عن حلول وعدم الركون لمبررات الفشل.

وتساءل “عبد الماجد” ‏الحاصل شنو قاعدين مربعين يدينا الورثة تقيلة والورثة صعبة”.

مضيفاً: “اليابان ورثت هيروشيما وناجازاكي

هل اليابان دي بس لاندكروز …ما برضها عظة وعبرة”.

وزاد بقوله ” بالحالة دي مفروض بيت البكا لى هسا يكون مفتوح في طوكيو”.

وأشعلت تغريدته تفاعلا كبيراً بايراد نماذج وتجارب ثرة من دول تجاوزت كبوتها، وعلق بعضهم ” ‏‎ومثال آخر رواندا حرب اهلية اوصلتهم الحضيض ولكن مع توفر الارادة وحب الوطن فى ظل بضع سنين الآن هى من افضل الدولة النامية فى افريقيا والعالم”.

مضيفاً ” يا استاذ نحنا مشكلتنا فى السياسيين منذ 56 و هم همهم الاول المكاسب الشخصية والحزبية فقط”.