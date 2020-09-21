بالفيديو.. أهل الهلال يحتفون بإطلاق سراح رئيسهم بطريقتهم الخاصة

الخرطوم: السوداني

عبر أهل الهلال السوداني عن فرحتهم باطلاق سراح رئيسهم “هشام السوباط” بطريقتهم الخاصة، وأظهر مقطع فيديو، استقبالهم له بحفاوة وهم يتغنون برائعة الراحل إبراهيم عوض “بزيارتك بيتنا نور وكلو زينة”، التي أداها المطرب الشاب “صلاح ولي”.

وتحدث قطب الهلال الفريق/ السر أحمد عمر، مشيدا بالرئيس “السوباط” وهو يجزم أن السوباط في اللحظات العصيبة قال أي حاجة تمشي كماهي، موجهاً بعدم ايقاف أي عمل بسب اعتقاله، سائلاً دوماً عن ناس الهلال، ولانريد أن نقصم ظهره”.

وكانت السلطات الامنية قد أفرجت، يوم الاثنين، عن رجل الاعمال هشام محمد علي المشهور بالسوباط، بعد اعتقال دام اكثر من اسبوع، عبر شرطة إزالة التمكين الاسبوع قبل الماضي.

وكلف السوباط رئيساً لنادي الهلال في الأيام الماضية خلفاً لاشراف الكاردينال.