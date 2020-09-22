السودان: شاهد أول ظهور لصاحبة المقطع الشهير.. الذي انهار منزلها أمامها بينما كانت تهلل مُحتسبة

الخرطوم: محمد الطاهر

التقطت عدسة الاعلامي السوداني “أبوبكر الزاكي” أول صورة لصاحبة المقطع الشهير الذي انهار منزلها أمامها من جراء الفيضانات التي اجتاحت السودان مؤخراً، بينما كانت تهلل وتدعو الله السلامة صابرة محتسبة.

وتدعى ” العمّة محمد خميس” تسكن شرقي جامعة امدرمان الإسلامية، قالت في أول ظهور لها، ” منذ أن انهار منزلها قبل ثلاثة أسابيع لازالت تقيم تحت “راكوبة” وهي في حاجة ماسة إلى خيمة تأويها”.

وكان مقطع الفيديو أدناه لاقي انتشاراً واسعاً على منصات التواصل، وثق مشهداً صادماً لحظة انهيار منزل أمام ساكنيه بإحدى المناطق المنكوبة جراء الفيضان بينما ظهر صوت امرأة مصاحب للمشهد ” تهلل وتدعو الله”.