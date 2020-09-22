سفراء السعودية والإمارات ومصر قصص وحكاوي حب عن السودان

الخرطوم: كوكتيل

احتفت قناة النيل الأزرق أمس بالعلائق العميقة والممتدة بين عدد من الدول الشقيقة وذلك من خلال برنامج (مساء الجمعة) الذي بث قبل أيام وتناول المواقف الأصيلة للأشقاء مع السودان عبر التاريخ بالاستناد إلى كارثة السيول والفيضانات التي غمرت أجزاء واسعة من البلاد وألقت أضراراً بالغة بالمساكن والمزارع وغيرها من المباني شكل معها الأشقاء وقفات صلبة حيث تداعوا لدعم أهلهم بالسودان ،وإستضاف أيضاً الأستاذ نادر زكي القائم بالأعمال بالسفارة المصرية بالخرطوم والأستاذ عبدالنبي صادق محمد المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم، كما استضاف البرنامج الأستاذ حمد بن محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات بالخرطوم حيث أشار إلى عمق العلاقة بين الإمارات والسودان التي انطلقت بقوة منذ الأربعة أشهر الأولى لتوحيد الإمارات، وذلك قبل خمسين عاماً حينما زار الشيخ زايد السودان وبدأ التعاون المشترك في المجالات المختلفة، وقال إن الإمارات أصبحت معبراً لصادرات وواردات السودان، كما استضافت النيل الأزرق الأستاذ علي حسن بن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، كما قدم البرنامج تقريراً مطولاً عن الدعم الكبير للأشقاء في دولة قطر على مستويي الدولة والمنظمات الخيرية الذين تدافعوا لمساندة أهل السودان في صور عظيمة تؤكد عمق العلائق بين البلدين وتميز السودان بعلائق متميزة مع كافة الدول الشقيقة.