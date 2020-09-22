تطورات متلاحقة بالمريخ بيانات متضاربة وسوداكال يكشف عن قرارات جديدة

الخرطوم : السوداني

في تطورات مثيرة، أصدر مجلس المريخ برئاسة آدم عبد الله سوداكال عدة بيانات امس ( الاثنين)، وفي الوقت الذي أصدر فيه المجلس بيانا صباح الامس اكد من خلاله رئيس النادي ادم سوداكال تشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الأساسي بالنادي بقيادة سكرتير النادي الأسبق الفريق منصور عبد الرحيم بالإضافة إلى آخرين ابرزهم امين المال الصادق مادبو وعضو مجلس الإدارة عمر محمد عبد الله .. ورغم نشر البيان في الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إلا أنه تم حذفه بعد دقائق من نشره ليتم بعد ذلك نشر بيان جديد أكد من خلاله المجلس انه وفي (إطار انفتاح مجلس إدارة نادي المريخ على المجتمع المريخي بكافة أطيافه جلس المجلس من قبل مع لجنة التعبئة المريخية كما سجل المجلس زيارة لمنزل القطب المريخي هاشم الزبير والتقى خلالها المجلس بممثلين لمجموعة الحراك إضافة لعدد من رموز وأبناء المريخ، وقد دار حوار صريح خلال الجلسة وتم خلاله الاتفاق على قيام ورشة مشتركة لتعديلات النظام الأساسي للنادي بما لا يتعارض مع القوانين الرياضية واللوائح المنظمة محليا ودوليا، وذلك بالتنسيق مع معظم المكونات المريخية، وقد تم اختيار عدد من الرموز والقانونيين من ذوي الخبرة برئاسة الفريق منصور عبدالرحيم وآخرين”، ويوم أمس الأول شارك المجلس في اجتماع ضم اللجنة المكلفة ولجنة الحراك كما بادر المجلس بإلغاء قرار حل مجلس الشورى المريخي تماشيا مع روح الوفاق وإيمانا منه بالدوري المحوري لرموز المريخ في هذه المرحلة المفصلية من عمر النادي، وقد تمت جميع هذه الخطوات في ظل روح توافقية جمعت بين جميع أعضاء مجلس الإدارة.

ومؤخرا في إطار الحوار والتواصل قدم الدكتور مزمل ابو القاسم مقترح بيان لرئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال وسيقوم رئيس النادي بعرضه على مجلس الإدارة للتشاور في الاجتماع المحدد له مساء امس ( الاثنين).

ووجد بيان رئيس نادي المريخ سوداكال، ردود افعال متباينة في الشارع المريخي الذي انقسم ما بين مؤيد ورافض للخطوة خاصة وأن كثيرين رأوا بأن سوداكال تراجع عن موقفه بشأن عدم اعتماد النظام الأساسي الذي تمت اجازته في العام 2019م، بعد أن تحدث مؤكداً أن هذا النظام سيتم العمل بموجبه علماً بأنه في نفس الوقت اشار إلى أن رسوم العضوية يجب أن تدفع وفقاً للنظام الأساسي للنادي المجاز في العام (2008) وهو ما فنده الكثيرون.

يشار إلى انه وبحسب مصدر مطلع فإن اللجنة المكلفة من اتحاد الكرة بشأن ملف النظام الأساسي بنادي المريخ وعقب الاستماع لجميع الرؤى والمقترحات التي تم الدفع بها من قبل اطراف الأزمة وابرزهم مجلس الإدارة بقيادة سوداكال، ومجموعة محمد موسى الكندو والمدير التنفيذي المقال مدثر خيري إلى جانب مجموعة الحراك المريخي، اكدت أنها سترفع توصية نهائية إلى مجلس الإدارة بشأن ما يجري في المريخ.