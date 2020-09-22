الهلال يواجه الشرطة القضارف وديا اليوم

الخرطوم : السوداني

يخوض فريق الهلال عصر اليوم بملعبه بأم درمان تجربة ودية أمام فريق الشرطة القضارف، ويأتي اللقاء الودي ضمن إطار تحضيرات الفريقين لقادم الجولات في بطولة الدوري الممتاز حيث يستعد الهلال لمواجهة هلال كادوقلي بينما يستعد الشرطة القضارف لمواجهة الأهلي شندي، وسيخوض الهلال مباراة اليوم في غياب العناصر الدولية المتواجدة مع بعثة منتخبنا الوطني في تشاد.

ومن المنتظر أن يمنح الجهاز الفني للهلال الفرصة للعناصر الشبابية للمشاركة في تجربة اليوم الودية، التي يتوقع أن يشارك فيها الثنائي جيسي وسنجاني.

وكان الهلال قد واصل تدريباته التحضيرية على ملعبه بأم درمان وتدرب امس لمدة ساعة ونصف.