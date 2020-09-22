بعد خروجه من الحبس السوباط: الأحداث المتلاحقة لن تهزني ومسيرتي ماضية

قال السيد هشام حسن السوباط رئيس نادي الهلال إن مثل هذه الأحداث لن تهزه ولن تؤثر في مسيرته العملية، مستذكرا الجميع بأنه سبق وأكد أن هذه المسائل تحدث لرجال المال والأعمال وهو أمر طبيعي لا غرابة فيه. وأوضح السوباط في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمنزله بضاحية المعمورة بالخرطوم أنه ماضٍ في مسيرته مع الهلال، موضحًا في السياق ذاته أن عزمه على تحقيق الأهداف والطموحات والآمال لجماهير وشعب الهلال باقية كما هي ولن تتوقف، مبيناً وعده القاطع لجماهير الهلال بأنه جاء من أجل إسعاد وإدخال البهجة والسرور في قلوب الجماهير.. وفي ختام حديثه شكر رئيس الهلال كل من وقف بجانبه وكل من اتصل وسأل عنه، شاكراً كل الأهلة على وقفتهم القوية ومبدياً سعادته الغامرة بأنه وجد رجالا حوله وشعر بسعادة غامرة بعد كل المحبة التي تؤكد عظمة الهلال وتاريخه.