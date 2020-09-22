ﺍلشرطة يستعد للقبض على الأهلي شندي

واصل فريق الشرطة القضارف تدريباته الجادة استعدادا لمواجهة الأهلي شندي في الأسبوع المقبل في الجولة الـ12 من الدورة الثانية للدوري الممتاز، اشتمل المران على العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة التي بدأت بتمارين اللياقة والتحمل وتفكيك العضلات بجانب التكتيك. وكثف المدير الفني صبري عبد الله التدريبات التكتيكية على الهجوم وتمارين اكتساب اللياقة البدنية ونجح اللاعبون في تقديم مردود بدني جيد وتسابق الجميع من أجل تقديم أعلى مستوى للحصول على فرصة المشاركة في التشكيلة الرئيسية في ظل تعدد الخيارات الجيدة للجهاز الفني.

وعلى صعيد متصل سيواجه الشرطة فريق الهلال العاصمي ودياً عصر اليوم الثلاثاء لمنح فرص المشاركة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين تحضيرا للاستحقاقات القادمة في الدوري.