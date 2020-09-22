منتخب الشباب يوالي التحضيرات بتمارين تكتيكية وبدنية

يوالي المنتخب الوطني الشاب تحت (20) سنة تدريباته اليومية الصباحية على ملعب استاد الخرطوم، حيث خضع عند الساعة السابعة من صباح أمس إلى تمارين بدنية وتكتيكية تحت إشراف المدرب منير لهباب الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل، وطاقمه المعاون بقيادة الكابتن محمد موسى المدرب العام للمنتخب، وذلك بمشاركة (26) لاعبا سيتم تقليصهم إلى (23) قبل الاقلاع إلى كينيا يوم التاسع من أكتوبر المقبل لإقامة معسكر تحضيري في نيروبي، ومواجهة منتخب الشباب الكيني مرتين، وسيوالي المنتخب تحضيراته من خلاله معسكره الحالي في فندق أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر بحصة تدريبية على ذات الوتيرة في زيادة تنمية المهارات وتقوية العضلات والمضي قدماً في العمل الخططي.