منتخب تحت (15) سنة يعود للتدريبات اليوم

بعد خلوده إلى الراحة يومي الاحد والاثنين، يعود المنتخب السوداني تحت 15 سنة إلى التدريبات عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، وكان منتخب الصغار قد عاد إلى العمل من بعد توقف طويل، حيث أدى حصتين تدريبيتين يومي الجمعة والسبت صباحاً على ملعب الأكاديمية تحت إشراف الخبير أحمد بابكر مدير الادارة الفنية في الاتحاد، وتحت أنظار الكابتن منير لهباب المدير الفني للمنتخبات السنية بالاتحاد، وبوجود المدرب العام الكابتن عماد خوجلي، والكابتن محمد موسى المدرب المساعد. ويأتي الاهتمام في طريق تأسيس لأكاديمية الاتحاد بعد الحصول على موافقة أولي أمور اللاعبين من اجل الانخراط في مدرسة الاتحاد التي يجري الترتيب لتقنين انطلاقتها الرسمية وفق الخطوات الإجرائية اللازمة.