هلال الأبيض يتدرب بأركويت

عاد فريق الكرة بنادي الهلال الأبيض للتدريبات عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام الخرطوم الوطني بهدف لثلاثة. وتدرب الفريق على ملعب أركويت بالخرطوم وقبل المران حاضر المغربي خالد هيدان المدير الفني اللاعبين مبدياً العديد من الملاحظات والسلبيات التي صاحبت اداء الفريق في مباراة الخرطوم، مشددا في ذات الوقت على تلافيها في قادم المواعيد والجولات المتبقية والتي لا تحتمل اي اخطاء إن كانت المجموعة ترغب في خطف احدى بطاقات التمثيل القاري والعودة لأدغال افريقيا مرة اخرى. كذلك ابدى اعضاء الجهازين الفني والإداري بعض الملاحظات للاعبين واشتمل المران على رفع معدل اللياقة البدنية وقام به مدرب الأحمال الكوتش محمد الياس فيما اخضع مدرب الحراس حسن ايطاليا ثلاثي العرين أحمد عبد العظيم وعوض كافي ونجم الدين النسور لتدريبات مرونة ورشاقة متنوعة ويؤدي الفريق مرانا صباح اليوم الثلاثاء على ذات الملعب.