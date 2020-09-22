وفد السودان بأبوظبي سيبقى يوماً إضافياً.. ولا مُشاركة لكامل أو قوش

الخرطوم – أبوظبي: مجدي عبد العزيز

أكدت متابعات (السوداني)، بقاء الوفد السوداني الزائر لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة – ليوم إضافي آخر بعد أن تواترت أنباء بعودة الوفد اليوم للخرطوم.

وأبلغ الصحيفة، مصدر قريب من نشاط الوفد السوداني، أن الحوار مع أطراف أمريكية في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ما زال مفتوحاً، بجانب النقاشات حول إقامة السودان لعلاقات مع دولة إسرائيل، وأوعز المصدر بأن تقدماً حققته الوساطة في موضوعات الحوار هو الذي دفع بوفد السودان للبقاء بأبوظبي يوماً إضافياً، ولم يستبعد تمديداً آخر.

واستفسرت (السوداني)، ذات المصدر عن ما تردد عن مشاركة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ومدير جهاز الأمن السوداني الأسبق الفريق صلاح قوش في الحوارات الجارية الآن بدولة الإمارات، فنفى بشكل قاطع مشاركة رئيس المخابرات المصرية في الحوارات، واستغرب تردد أنباء عن وجود الفريق قوش في هذا المحفل بانتفاء أي صفة رسمية له تؤهله لعضوية وفد السودان.