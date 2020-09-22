مجلس الوزراء المصري يصادق على تأسيس شركة مساهمة، تمثل السودان فيها “الاتجاهات المتعددة”

الخرطوم: السوداني

وافق مجلس الوزراء المصري، من حيث المبدأ، اليوم الثلاثاء على تأسيس شركة مساهمة “مصرية سودانية” بين حكومتي البلدين، وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الأسبوعي، إن تأسيس الشركة يأتي “في إطار توطيد العلاقات مع الأشقاء السودانيين”. وفق وسائل إعلام مصرية.

ويمثل الحكومة المصرية في شركة المساهمة القادمة “الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية”، ويمثل الجانب السوداني”شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية”.

وتختص الشركة المساهمة الجديدة بتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصرية أو للتصدير، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وتضم اختصاصات الشركة أيضا كلا من زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين.

وتشمل اختصاصات الشركة أيضاً كلاً من التعاون المشترك في مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات).

إضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة المساهمة.