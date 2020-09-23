نفرة الفنانين 10 حفلات خيرية و50 ألف من محمد عيسى ونص مليار جملة التبرعات

الخرطوم: كوكتيل

أقام مجلس إدارة اتحاد الفنانين بأمدرمان أمس نفرة لدعم متضرري السيول والأمطار بدار الاتحاد بالموردة شرفها عدد كبير من الفنانين والشعراء إلى جانب عدد من الخيرين وجمهور غفير. بدأ البرنامج عند الواحدة ظهراً واستمر حتى السابعة مساء حيث تخللته كلمات وأشعار وفواصل للأغنيات الوطنية والحماسية بمشاركة الفنانين مجذوب أونسة وسيف الجامعة وزكي عبدالكريم ونجم الدين الفاضل وتاور وسيد عوض وحامد كترينا وأحمد بركات وإنصاف فتحي ووليد زاكي الدين وعصام محمد نور ومحمد ود راوة وتومات مدني والعمرابي ،وتدافع الفنانون لدعم النفرة حيث تبرع الفنان محمد عيسى بخمسين ألف جنيه إلى جانب تبرعات من الأساتذة نجم الدين الفاضل وعمر إحساس وعبدالقادر سالم وفهيمة والماحي سليمان ومعاوية التوم إلى جانب تبرعات أخرى فاقت في جملتها النصف مليار جنيه. وأكد الدكتور عبدالقادر سالم رئيس اتحاد الفنانين أن نفرة الفنانين مستمرة بدار النادي وقد تم إستلام مواد غذائية وملابس ومعينات أخرى للمتضررين ،وأشاد بمبادرة متعهد الحفلات المعروف إبراهيم شلضم الذي أعلن إقامة عشر حفلات جماهيرية يعود ريعها لدعم منكوبي الفيضان. من ناحيته أشاد الموسيقار يوسف الموصلي في حديثه لقناة النيل الأزرق التي نقلت الحدث على الهواء مباشرة أشاد بمبادرة اتحاد الفنانين وتفاعله الكبير مع هذا الحدث الإنساني النبيل، وخص بالتحية قناة النيل الأزرق التي ظلت تشكل حضوراً في المناسبات .