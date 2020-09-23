في سهرة خاصة… ابن البادية وحكاية فيلم حامل الكفن

الخرطوم: كوكتيل

بثت قناة النيل الأزرق أمس سهرة خاصة عن الفنان الموسيقار الراحل صلاح بن البادية في ذكرى رحيله الأولى. وشارك في السهرة الأستاذ حسن صلاح بن البادية والموسيقار أسامة بابكر بيكلو والأستاذ محمد التجاني محمود. وتناولت السهرة التي قدمتها مودة حسن جوانب خفية في حياة صلاح بن البادية إلى جانب التنوع الكبير في أعماله الفنية وعلاقته بالدراما والصوفية. وقدمت نماذج من أعماله من مكتبة القناة، وذرف حسن صلاح بن البادية الدموع وهو يستعيد ذكرى والده الراحل في أغنية (طبع الزمن) التي كان قد سجلها معه في ذات الأستديو قبل سنوات قليلة ،وقال إن والده كان فناناً في كل تعاملاته، وحكى الموسيقار أسامة بيكلو تجربته مع ابن البادية، مشيراً إلى تواضعه الكبير.