مبادرة عربة خير لتوصيل أطفال الكلى

الخرطوم: كوكتيل

تناول برنامج مساء جديد على قناة النيل الأزرق مبادرة (عربة خير) التي تعنى بتوصيل الأطفال مرضى الكلى من منازلهم إلى المشافي، وقالت صاحبة المبادرة نسرين ميرغني إن المبادرة بدأت عام 2018 حيث طلبنا من الأصدقاء توصيل عدد من الأطفال إلى منازلهم بعد الانتهاء من عملية الغسيل الكلوي، وبعد فترة شعرنا بتزايد الحاجة لإعادة الأطفال إلى منازلهم، وهناك أسر كانت تستقل المواصلات العامة للعودة وهذا أمر مرهق جداً للطفل المريض ولأسرته التي تكابد مشقة الزحام في المواصلات. وأضافت نسرين: الطفل بعد انتهاء الغسيل يكون في قمة الأرهاق الجسدي لذلك يحتاج لأن يعود لمنزله بأسرع وقت، لكن للأسف هناك أطفال يعودون لمنازلهم بعد 4 ساعات من الانتظار ،ومثال لذلك لدينا الطفل عبدالله يجري الغسيل لأكثر من 6 سنوات، ويحمله والده على كتفه من مستشفى جعفر ابنعوف بالخرطوم إلى موقف المواصلات لأنه لا يقوى على المشي بسبب معاناته من نقص الكالسيوم، أيضاً يحتاج الأطفال للأغذية المناسبة خاصة الزبادي، ولدينا الآن متطوعون يشاركون في توصيل الأطفال، لكن عدد الأطفال أكبر، لذلك نسعى حالياً مع الإخوة أعضاء المبادرة لتحويلها إلى جمعية حتى نشتري سيارة لهذا الغرض، ولدينا رقم للمساهمات والمشاركة بالتطوع في الترحيل وهو (0900602126)، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .