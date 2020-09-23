تألق لنزار وإصابة لسليم في تجربة ودية.. الهلال يقهر الشرطة بثلاثية

الخرطوم : السوداني

حقق فريق الكرة الأول بنادي الهلال انتصاراً مستحقاً على فريق الشرطة القضارف بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك من خلال المباراة الودية التي لعبت عصر أمس الثلاثاء بملعب الجوهرة الزرقاء، سجل للهلال كل من موفق صديق هدف وهدفين للماكوك نزار حامد الذي عاد بقوة وقدم مستوى فنيا رفيعا، بينما سجل هدف الشرطة القضارف اللاعب عوض طلبة.

هذا وقد دفع الجهاز الفني للهلال بتشكيلة شبابية في ظل سفر الدوليين رفقة المنتخب الوطني الأول إلى تشاد حيث لعب كل من أبوجا في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين حليبي عمار سفاري، عمار الدمازين، مجاهد الامين،. ولعب في خط الوسط كل من مؤمن عصام ونزار حامد وسليم برشاوي، وفي المقدمة الهجومية، إسكندر صمويل، محمد موسى الضي، موفق صديق، ودفع الفاتح النقر بالمحترف سونجاني في شوط اللعب الثاني.

وقد أصيب لاعب وسط الهلال سليم برشاوي لإصابة في كتفه نقل على إثرها إلى المستشفى.

ما يجدر ذكره ان مواجهة الهلال القادمة في الدوري ستكون أمام هلال كادوقلي بينما سيلعب الشرطة القضارف أمام الاهلي شندي.