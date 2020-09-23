تعديل جديد في مباريات الدوري الممتاز

أصدر اتحاد كرة القدم السوداني برمجة جديدة لمباريات الدوري الممتاز تبدأ من الأسبوع الثاني عشر وحتى الرابع عشر.

ووفق خطابٍ صادرٍ من الأمانة العامة ممهورًا بتوقيع حسن أبو جبل، فإنّ مباريات الأسبوع الثاني عشر ستبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وسيلعب الأمل عطبرة أمام الهلال الأبيض، الأهلي شندي والشرطة القضارف، الأهلي مروي والمريخ الفاشر، وحي العرب بورتسودان والخرطوم الوطني، الهلال الفاشر وحي الوادي نيالا، الأهلي الخرطوم والمريخ الخرطوم، الأهلي عطبرة والرابطة كوستي، الهلال كادوقلي والهلال الخرطوم.

وسيبدأ الأسبوع الثالث عشر في الأوّل من أكتوبر، وسيلعب الهلال الأبيض أمام المريخ الفاشر،الأهلي شندي والأهلي مروي،الأمل عطبرة وحي العرب بورتسودان، الهلال كادوقلي والهلال الفاشر، الأهلي عطبرة والأهلي الخرطوم، الفلاّح عطبرة والمريخ الخرطوم، الرابطة كوستي وحي الوادي نيالا، الهلال الخرطوم والخرطوم الوطني.

وحدّد انطلاقة الأسبوع الرابع عشر في الرابع من أكتوبر، وسيلعب المريخ الخرطوم أمام الهلال الأبيض،حي الوادي نيالا والشرطة القضارف، الخرطوم الوطني والمريخ الفاشر، الأهلي شندي والهلال كادوقلي، الأهلي عطبرة والأهلي مروي،حي العرب بورتسودان والفلاّح عطبرة، الهلال الفاشر والرابطة كوستي،الأهلي الخرطوم أمام الهلال الخرطوم.