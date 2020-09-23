في مواجهة ودية ثأرية صقور الجديان تنازل التشادي اليوم

أكمل المنتخب السوداني الأول لكرة القدم جاهزيته لمواجهة نظيره التشادي ودياً على الملعب الرئيسي في العاصمة (انجمينا) عند الساعة الرابعة بتوقيت تشاد – الثالثة بتوقيت السودان – اليوم الاربعاء، وذلك في طريق تحضيرات صقور الجديان للتصفيات الافريقية للأمم التي يوالي تباريه فيها بمواجهتي غانا في نوفمبر المقبل، وقبلهما سيخوض المنتخب مباراتين في أيام الفيفا ضد تونس وتوغو بالخضراء في أكتوبر المقبل، وحالياً توجد كتيبة صقور الجديان في تشاد، لإجراء مباراتين حبيتين، أولاهما اليوم على أن تجري المباراة الثانية بعد غد، وقد وصلت البعثة إلى تشاد يوم الاحد 20 سبتمبر 2020م برئاسة الدكتور حسن محمد عبدالله برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وكان في استقبالها عدد كبير من افراد الجالية السودانية في تشاد، وطاقم من السفارة، وادى المنتخب مرانين؛ الأول يوم الوصول (الاحد) في حديقة الفندق (7) نجوم الذي حلّ به (راديسون بلو)، وذلك من اجل تفكيك العضلات، عبر الجري والاستطالة، والثاني في الملعب الرئيسي بانجمينا يوم (الاثنين) 21 سبتمبر، وقد حضره جمهور انيق تقدمته الجالية السودانية، قبل ان يختم بذات الملعب أمس ، وتعتبر مباراة تشاد هي المباراة التحضيرية الأولى التي يشرف فيها المدير الفني للمنتخب هوبيرت فيلود على صقور الجديان عقب توليه القيادة، وكان المنتخب قد أدى آخر مباراة تحضيرية له أمام ارتيريا، وظل في تحضير مستمر لمجابهة استحقاقات تصفيات امم افريقيا 2022م بالكاميرون، وكأس العالم في قطر 2022م، حيث انخرط في أكثر من معسكر بفندق (ايوا) في الخرطوم، ومن ثم (برازافيل)، في أربع مراحل متتابعة للاعداد؛ من أجل الحفاظ على الأوضاع البدنية للاعبين في ظل توقف النشاط، وتأتي مباراتا تشاد بذات الصدد، مع الاستفادة من عودة النشاط عبر مباريات الدوري في نوع آخر من الاعداد لصقور الجديان.