في خطوة مفاجئة مجلس المريخ يؤمن على انعقاد جمعية (3) أكتوبر سوداكال يعيد اسد للعضوية.. يقرر بشأن العاملين ولجنة للجلوس مع مكونات النادي

الخرطوم : السوداني

قرر مجلس إدارة نادي المريخ في إجتماعه الطارئ الذي عقد عصر أمس برئاسة السيد آدم سوداكال، وحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة تكوين لجنة من أعضاء المجلس تضم كل من الصادق صالح جابر نائب الرئيس للشؤون المالية والإستثمار وعلي أبشر نائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية إضافة للأعضاء عمر محمد عبدالله وأحمد مختار وعلي مصطفى أسد إلى جانب رئيس اللجنة القانونية د. موسى محمد مصباح للجلوس مع جميع مكونات المريخ لتنقيح النظام الأساسي وعرض توصياتهم لمجلس الإدارة للموافقة عليها لعرضها على الجمعية العمومية.

كما تم التأمين على لجنة العضوية برئاسة علي مصطفى أسد، وخلال اجتماعه وافق مجلس الإدارة على تعديل الهيكل الراتبي لجميع العاملين بالنادي، و آمن المجلس في اجتماعه على مخاطبة الاتحاد السوداني لكرة القدم بالتأمين على انعقاد الجمعية العمومية للنادي في الثالث من شهر أكتوبر القادم.