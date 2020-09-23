رئيس بعثة المنتخب يشحذ همم اللاعبين

ظل الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يعمل على تحفيز الجهازين الفني والاداري واللاعبين، بشكل مستمر من ماله الخاص، بالاضافة إلى المستحقات المالية بنص لائحة لجنة المنتخبات الوطنية خلال الميزانية الكبيرة التي خصصها الاتحاد للمنتخبات، وكذلك اجتهد رئيس لجنة المنتخبات في جلب الدعم من القصر الجمهوري، بحيث تكفل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بنفقات السفر إلى تشاد، وتكفل الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بنفقات رحلة المنتخب إلى تونس)، وخلال وجود المنتخب في تشاد عمل رئيس لجنة المنتخبات على شحذ همم الجهاز الفني واللاعبين بالوقوف على كل التفاصيل الخاصة بدفع مسيرتهم، وتهيئة الأجواء لتغدو ايجابية مسخراً علاقاته الوطيدة في انجمينا، والتي كانت أولى ثمارها إقامة المباراتين في وقت يعزّ فيه تنظيم مباريات دولية للمنتخبات.