وزارة التربية تعلن عن موعد إعلان نتيجة الأساس بالخرطوم

الخرطوم: السوداني
اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أن مؤتمر اعلان نتيجة شهادة الأساس سيعقد يوم السبت المقبل بمباني الوزارة بمدينة بحري، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.
الخرطوم: السوداني
اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أن مؤتمر اعلان نتيجة شهادة الأساس سيعقد يوم السبت المقبل بمباني الوزارة بمدينة بحري، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.
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مجلس الوزراء: تبقى من الاتفاق مع الولايات المتّحدة الأمريكية، تشريع يحصن الحكومة السودانية من أيّ قضايا مستقبلية.
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