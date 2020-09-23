وزارة التربية تعلن عن موعد إعلان نتيجة الأساس بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أن مؤتمر اعلان نتيجة شهادة الأساس سيعقد يوم السبت المقبل بمباني الوزارة بمدينة بحري، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.