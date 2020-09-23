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وزارة التربية تعلن عن موعد إعلان نتيجة الأساس بالخرطوم

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By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أن مؤتمر اعلان نتيجة شهادة الأساس سيعقد يوم السبت المقبل بمباني الوزارة بمدينة بحري، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.

 

alsudani
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