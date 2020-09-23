وجدي صالح جدا

عفوا سادتي… سامي أحمد الجعلي

بادئ ذي بدء لابد من الاشاد بنهج المكاشفة والمصارحة والاعتراف بالوقوع في بعض الأخطاء من قبل لجنة ازالة التمكين وفقا لما ذكره السيد وجدي صالح من خلال تصريحاته الصحفية.

كما أنني واحد من ضمن الملايين من الشعب السوداني المعجبين باداء اللجنة ومحاولة رد الحقوق والمظالم الى الشعب السوداني بعد عقود من الظلم في العهد البائد.

بل انني وكثيرون غيري على يقين بان السيد وجدي كان صادقا في كل كلمة ألقاها بوكالة سونا وهو يتحدث عن العمل الكبير وإخلاص افراد اللجنة ورفضهم للرشاوى التي ذكرها بالأرقام .

بالنسبة لي يبدو هذا جليا من تاريخ الرجل السياسي وسيرته، اقول هذا بالرغم من انني لم التقه في حياتي او أتشرف بمعرفته ولكن ألسنة الناس أقلام الحق.

إلا انني استغربت جدا كون تصريحاته (والتي سميت مجازا بالمؤتمر الصحفي ) لم يتلق فيها سؤالا واحدا من الصحفيين وذلك للإجابة على عديد من التساؤلات فيما يتعلق بأداء اللجنة.

فطالما ان اللجنة أقرت بالأخطاء ووعدت بالإصلاح وأكدت ان الشعب هو السيد وبما أن ليس للشعب برلمان يمثله فكان من الأولى الاستماع للسلطة الرابعة.

وبما انك أخي وجدي لم تسمع من الصحفيين (هذا النهج اعتادت عليه اللجنة منذ تشكيلها بان تقوم بالتنوير دون رد على اسئلة الصحافيين) أرجو ان تسمح لي بصفتي احد أفراد الشعب بطرح هذه الأسئلة وتقديم بعض المقترحات.

اولا في قضية المفصولين من القضاء هنالك قاض من إخوتنا أصحاب الهمم (كفيف البصر) تحدث بكل ألم في لقاء صحفي عن انه فصل من عمله لاتهامه بانه من ضمن كوادر الأمن والمؤتمر الوطني (وهي التهمة التي صارت مؤخرا وبكل أسف وسيلة لتصفية الحسابات او الاستيلاء على المناصب) .

الاخ القاضي مولانا خالد وهو حاصل على درجة الماجستير كما ذكر لديه تاريخ معروف بمعارضة النظام منذ ان كان طالبا بجامعة الخرطوم تم فصله مؤخرا ضمن قائمة كبيرة من القضاة دون تثبت من المعلومات.

هذه الواقعة على ما تحمل بين ثناياها من ظلم بين في جهة يفترض ان تنصف الشعب إلا انها تتحدث عن حالة انسانية بامتياز لانسان مكافح من ذوي الاحتياجات الخاصة حصل على أعلى الدرجات العلمية وبدلا أن يكافأ، يتم فصله بهذه الطريقة.

اعتقد ان هذا القاضي تم فصله بواسطة لجنتكم الموقرة في آخر تنوير لكم وليس اللجان التي ذكرت بانها لم تشكل بواسطتكم.

هل تم التحقيق في هذه الواقعة وصدق روايته؟ وان كان فصله خطأ لماذا لا يتم الإعلان عن ذلك بالاسم ضمن آخرين وهم كثر ممن شملهم الفصل دون وجه حق حتى يكون في ذلك رد اعتبار لكل من ظلموا؟

ثانيا: ذكرت ان عددا من الأصول التي صودرت بينها آلات ومعدات ثقيلة تم استخدامها في كوارث الفيضانات مؤخرا وهذا أمر جيد .

لكن هنالك ممتلكات اخرى كمزارع يتم حمايتها بواسطة الثوار وبعض القوات، هل تعلم اللجنة ان عددا من هذه المزارع على سبيل المثال توقفت عن الانتاج مما يعني خسارة كبيرة للعاملين البسطاء والانتاج في وقت الناس أحوج فيه لدعم الاقتصاد؟ هل تعلم اللجنة ان عددا من الآلات الزراعية سرقت كثير من ملحقاتها بالرغم من الحراسات الموجودة وهي الآن مال عام؟

ما ينطبق عليها ينطبق على أسطول ضخم من السيارات والمتحركات التي تمت مصادرتها منذ فترة وسرقت كثير من أجزائها.

متى وكيف سيتم معالجة هذه الخسائر او على الأقل تسليمها الى لجنة وزارة المالية بتقييمها حسب ما ذكرت؟

ثالثا: ذكرت ان اللجنة تلتزم القانون وترفع طلباتها عبر النيابة العامة لانفاذ إجراءاتها ولكن في نفس الوقت ذكرت ان لديكم قوات عددها تحديدا ٢٠٠ فرد لتنفيذ أعمال اللجنة.

كيف تقوم لجنة ازالة التمكين برفع العريضة للنيابة والتي يفترض ان توكل الأمر للشرطة للتنفيذ بعد توفر البينات بينما في نفس الوقت لديكم قوات خاصة تقوم بهذه المهام ؟

رابعا: أكدت على ما ذكرته الصحف ان المخرج التلفزيوني الأستاذ الشفيع الذي فوضتموه لإدارة قناة الشروق تم اعفاؤه وهذا جزء من الرواية المتداولة.

لكن هنالك جزءا آخر في الرواية حسب ما ذكر في الصحف.

هل فعلا تم تعيين ذات الشخص الذي رفض أستاذ الشفيع تعيينه من قبل في القناة بتزكية من احد أعضاء لجنة ازالة التمكين، هل تم تعيينه مديرا لها الآن؟ وهل تم اعتقال الاخ الشفيع فعلا بواسطة لجنة ازالة التمكين وهي من المفترض انها لا تملك سلطات الاعتقال.

الأسئلة كثيرة تتقافز في الذهن لكن مساحة المقال لا تسمح لذلك دعني اقترح بعض النقاط في إطار التقييم والتقويم .

اولا: أقترح عقد مؤتمر صحفي دوري للجنة التمكين واللجان الفرعية . اذ لابد من سماع اسئلة الصحفيين والإجابة عليها في أقرب فرصة عدا ذلك لا يمكن للشعب ان يحاسبكم كما ذكرت فالصحافة لسان الشعب ومرآته.

ثانيا: اقترح إنشاء موقع الكتروني خاص باللجنة يوضح فيه معلومات اساسية كقانون اللجنة ومهامها وعنوانها وطرق التبليغ عن المخالفات وعناوين لجانها الفرعية. كما لابد من تحديد جهات وآلية الاستئناف لقرارات اللجنة. (لا يمكن لاي جهة مهما كانت ان ترجع وتحاسب نفسها بنفسها لابد من وجود رقابة وهذا امر ما زال مبهما).

رغما عن تشكيل لجنة استئنافات برئاسة وعضوية عدد من اعضاء المجلس السيادي لكن لم نسمع عنها في معرض حديثك.

يمكن إضافة بيان بحجم الأموال والممتلكات التي تم حجزها مع تحديد مواقعها مع وجود رابط للأخبار العاجلة الخاصة باللجنة ورابط آخر تفاعلي تجيب عليه اللجنة لعدد من الأسئلة من المواطنين او أصحاب القضايا الملحة لإرشادهم .

أخي وجدي يبدو انك وآخرين تقودون تيار المكاشفة والوضوح داخل هذه اللجنة بل انني على يقين من تجردك وآخرين في هذا العمل ولكن دعني أذكرك ان الله لينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة وان كانت مسلمة وأحسب ان ما ذكرته شجاعة في تقبل النقد والتقويم لكن كما قال الشاعر ان تكن ذا رأي فكن ذا عزيمة فأن فساد الرأي ان تترددا، د. رجاء ردوا المظالم وافتحوا النوافذ فلا يمكن لهذا الشعب ان يظلم مرتين .