بالصورة.. إضاءة فندق كورنثيا في الخرطوم بألوان علم المملكة احتفالا بالعيد الوطني

الخرطوم: محمد الطاهر

أضاء فندق كورنثيا في قلب العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، بألوان علم المملكة العربية السعودية احتفالاََ بالعيد الوطني ال90 للمملكة، والذي يصادف اليوم 23 سبتمبر من كل عام.

وفي الاثناء انطلقت مساء اليوم الاربعاء احتفالات سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، بمنزل السفير بضاحية كافوري شمالي الخرطوم، ابتهاجاً بالعيد الوطني ال90 للمملكة بحضور قيادات رسمية وسياسية وإعلامية.

و23 سبتمبر هو اليوم الذي حُدد لسريان مفعول مرسوم الملك المؤسس، عبدالعزيز آل سعود، الذي قضى بتغيير اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها”، إلى “المملكة العربية السعودية”.

وكان هذا المرسوم الملكي للملك السعودي المؤسس قد صدر في 19 سبتمبر عام 1932، ونص على أن يسري تغيير اسم الدولة يوم 23 سبتمبر من نفس العام.

وتحتفل السعودية بالعيد الوطني في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، ويتم فيه إقامة الفعاليات والاحتفاليات والألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد.