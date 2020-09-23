قرار بتشكيل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال العامة ووفقاً لسلطاتها قرارا بالرقم (344) بتشكيل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الاموال العامة ولاية الخرطوم.

ويرأس اللجنة السيد والي ولاية الخرطوم وعضوية آخرين

وتختص اللجنة بالآتي :

1 .التوصية للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد بحل أي منظمة أو جمعية أو اي أزرع حزبية سياسية أو امنية او إقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو 1989م.

2.التوصية للجنة بإنهاء خدمة أي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو أي جهة من الجهات المذكورة في قانون نظام نفكيك نظام الثلاثين من يوليو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م تعديل لسنة2020م وحصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ او شخصا آخر ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أُنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

3.التوصية للجنة بإعفاء أي موظف أو مسئول أو عضو أو أعضاء مجلس إدارة في أيٍ من الجهات الواردة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م تعديل 2020م.

4.التوصية للجنة بإتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوي ضد أي شخص محاربةً للفساد والمفسدين أو ضد أي فعل أو أفعال تُشكل أو شكلت جرائم ضد الأموال العامة والخاصة أو اي جرائم أخرى ترقى للفساد المالي أو الإداري أو الثراء غير المشروع على حساب الدولة أو الغير أو استغلال النفوذ أو سوء استخدام السلطة بسبب التمكين أو اي تصرفات مخالفة للقوانين مع التعويض عن أي كسب للنفس أو الغير أو خسارة لحقت بأي شخص.

5.طلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة وأجهزتها .

6.إستدعاء أي شخص للإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات .

7.أن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات الواردة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م تعديل 2020م.

وألزمت اللجنة الجهات ذات الصلة وضع القرار موضوع التنفيذ .

على ذات الصعيد أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال العامة ووفقاً لسلطاتها قرارات بتكوين لجان لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م

وإسترداد الاموال العامة بمحليات بحري، كرري، شرق النيل وجبل أولياء بنفس صلاحيات اللجنة الولائية.